Шварцман: мы с Миком Шумахером не друзья — будет битва, будет интересно

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман рассказал о своих взаимоотношениях с напарником по команде «Према» Мике Шумахере. Для немца предстоящий сезон станет вторым в Формуле-2, для россиянина — дебютным. Они уже были напарниками в «Преме» в сезоне-2018 Европейской Формулы-3.



«С Миком я нормально общаюсь. Мы с ним виделись — когда работали на симуляторе, ходили командой в ресторан. У нас нормальное общение. Понятно, что мы с ним не друзья, он был и будет моим прямым конкурентом. Но у нас нет какой-то ненависти, спокойно относимся к этой ситуации. Но понятно, что уступать друг другу не будем — будет битва, будет интересно», — рассказал Шварцман в прямом эфире инстаграм-аккаунта «СМП Рейсинг».