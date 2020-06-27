«Грустно и разочаровывающе». Хэмилтон отреагировал на слова Экклстоуна про расизм

Шестикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на высказывания экс-главы Формулы-1 Берни Экклстоуна, который не разделяет методы движения Black Lives Matter в вопросах борьбы за права чернокожих и который позволил себе заявить, что иногда чернокожие проявляют даже больше расизма, чем белые.
«Так грустно и разочаровывающе читать подобные комментарии. Берни уже вне спорта и он представляет другое поколение. Но это то, что будет неправильно — игнорировать невежественные высказывания, которые демонстрируют, насколько мы далеки от действительно равного общества.
Если кто-то, занимавшийся спортом десятилетиями, имеет столь большой недостаток понимания того, как глубоки корни проблемы, с которой чернокожие сталкиваются ежедневно, как мы можем ожидать, что это будут понимать его подчинённые. Всё начинается с головы.
Сейчас настало время перемен и я не буду останавливать работу, которая в будущем обеспечит равные возможности в нашем спорте для всех. Я буду стараться создавать мир, в котором меньшинство будет иметь равные права. Буду продолжать использовать свой голос, чтобы представлять тех, у кого нет этого голоса", — написал Хэмилтон в сторис на своей странице в «Инстаграме».
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