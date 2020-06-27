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Вильнёв предрекает тяжёлый микроклимат в «Феррари» в 2020 году

Вильнёв предрекает тяжёлый микроклимат в «Феррари» в 2020 году
Авто / Формула-1 0

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что руководству «Феррари» в нынешнем сезоне придётся непросто в плане налаживания микроклимата в коллективе. По словам канадца, скорый уход из «Скудерии» Себастьяна Феттеля лишь подольёт масла в огонь.

«Зимние тесты показали, что „Феррари“ находится в кризисе. С уходом Феттеля напряжение будет только расти и обстановка может стать ужасной. Это не поможет и Леклеру. Мы увидим искры между Себастьяном и Шарлем.

Да, Леклер теперь понимает, что он лидер команды, но в соседнем гараже с ним будет четырёхкратный чемпион мира. Это непростая ситуация. Когда Леклер только пришёл в Формулу-1, я предрекал, что мы увидим повторение ситуации, которая случилась между Риккардо и Феттелем в «Ред Булл», и вот мы добрались до этого момента.

У Шарля есть потенциал, чтобы справиться с ситуацией. Сезон покажет, сможет ли он стать настоящим соперником Максу Ферстаппену. В Формуле-1 хотели бы, чтобы в будущем это противостояние стало ключевым, потому что лучшие сезоны строятся на соперничестве двух сильных пилотов, которые не обязаны сохранять хорошие отношения", — приводит слова Вильнёва FormulaPassion.

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