Канадский миллиардер готов поддержать Ниссани и сделать его чемпионом за рулём «Уильямса»

Канадский миллиардер Сильван Адамс, который обладает не только канадским, но и израильским гражданством, намерен поддерживать резервиста «Уильямса» Роя Ниссани и уверен, что у него получится сделать из пилота чемпиона Формулы-1.
«Конечная цель — выиграть чемпионат мира. Рой — победитель, так почему мы должны ставить себе более низкую планку? Планируем завоевать успех вместе с „Уильямсом“. Мне кажется, Клэр решительно настроена вернуть команде былую славу. Объединив усилия, мы сможем завоевать мир. Мне нравится идея, что флаг Израиля будет демонстрироваться на аудитории в 350 млн каждые пару недель. Наш план заключается в том, чтобы Ниссани стал пилотом Формулы-1 уже в 2021 году. У нас есть настоящий победитель, и мы должны ставить высокие цели. В „Уильямсе“ были впечатлены как его пилотажем, так и навыками коммуникации», — приводит слова Адамса Planet F1.
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