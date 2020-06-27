В «Макларене» не уверены, что Формуле-1 удастся организовать 15 гонок

Руководитель «Макларена» Зак Браун признался, что перенос старта сезона сильно ударил по финансовому благополучию команды, и выразил удовлетворение новостями о грядущем начале чемпионата. Вместе с тем функционер сомневается, что боссам Ф-1 удастся провести 15 обещанных гонок.

«Думаю, нам было бы очень сложно, если бы сезон не возобновили. Этот период оказался тяжёлым для многих команд, включая нас. Вместе с тем не думаю, что есть гарантия, что мы проведём столько гонок, на сколько надеемся.

Нужно быть очень осторожными, консервативными и следовать правилам. Очевидно, мы все в восторге от возвращения гонок. Спорт исцеляет по всему миру, рейтинги телетрансляций будут огромными, ведь мы могли смотреть только повторные события. Как бы то ни было, думаю, нам надо и дальше работать, склонив головы, чтобы быть уверенными, что мы пройдём этот год", — приводит слова Брауна Motorsport.