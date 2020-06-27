В «Рейсинг Пойнт» не думают, что топ-команды увидят угрозу в клиентах из-за лимита бюджета

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр не считает, что изменения в регламенте повлияют на отношения с командами — поставщиками компонентов. Ранее Сириль Абитебуль заявил, что снижение лимита на бюджет приведёт к росту конкуренции в Формуле-1. По словам специалиста, клиентские команды смогут представлять реальную угрозу заводским коллективам, что полностью разрушит нынешнюю систему Ф-1, в которой существуют три топ-команды и все остальные.



«Понимаю теорию Абитебуля, но не готов предсказывать будущее. Большие команды останутся впереди и в 2022 году. Они не могут проснуться, тряхнуть головой и забыть, как строить быстрые болиды. Так не бывает. Дело не только в инструментах, но и в том, что там собраны верные люди, которые работают там долгое время. Они не забудут того, что знают и умеют.



Мы уже видели, что при изменении регламента лучше всего работают те, у кого лучше финансирование. Думаю, такая тенденция продолжится.



В Формуле-1 всегда есть разница между командами, которая обусловлена тем, что один коллектив делает работу лучше, чем другой. Сейчас известны подробности нового регламента. Скоро команды найдут области, где будут решающие отличия.



Если делаешь коробки передач, это даст тебе преимущество. Готов допустить, что в „Мерседесе“ откажут клиентам и отправят их делать свои коробки. Это возможно. Но нужно учитывать фактор экономики. Пелотон точно уплотнится, и я могу не захотеть делиться с кем-то своей аэродинамической трубой и продавать свои коробки передач», — приводит слова Зафнауэра Motorsport.