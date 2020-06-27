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Джовинацци пообещал постричься, если завоюет подиум в сезоне-2020

Джовинацци пообещал постричься, если завоюет подиум в сезоне-2020
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци пообещал постричься, если завоюет подиум в сезоне-2020.

«Во время пандемии все салоны были закрыты, так что я снова отрастил длинные волосы. Я поспорил с Фредериком, что обрежу их, если попаду на подиум в этом году. Уверен, ему очень хочется постричь меня. Подиум стал бы отличным достижением для команды и для меня лично, так что это станет отличной возможностью сменить имидж.

Каждый год я нахожусь под давлением, так что новый сезон не станет исключением. Я смогу продолжить, если покажу хорошие выступления. Во второй половине прошлого сезона я смог прибавить. Нужно продолжать расти, прибавлять и обеспечить себе этим место в Формуле-1 на долгое время», — приводит слова Антонио Джовинацци PlanetF1.

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