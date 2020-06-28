Экклстоун: пусть в Ф-1 попробуют мне запретить посетить Гран-при России

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун отреагировал на критику со стороны нынешних боссов чемпионата, которые остались недовольны высказываниями экс-функционера о движении Black Lives Matter. В Ф-1 объявили, что Экклстоун потерял пост почётного главы чемпионата, а в СМИ появилась информация, что ему даже могут запретить посещать этапы.
«Запрет посещений? Я бы не советовал им этого делать. Могут попробовать мне запретить посетить Гран-при России, мне кажется. я найду способ попасть на этап.
Когда я уходил, Кэри придавал большое значение должности почётного главы. Он говорил, что люди в США убьют его за такое. Но меня не беспокоит потеря этого статуса, мне плевать на всякие титулы. Я отказался от кое-чего большего в Великобритании. Я был доктором Лондонского университета 20 лет назад, но не называю себя доктор Экклстоун.
Рад, что меня уже ничего не связывает с Формулой-1 и меня не будут связывать со всем тем, что происходит. Они переключились на тему расизма после событий в США. Возможно, он должен сфокусироваться на том, чего хотят акционеры.Как бы то ни было, коронавирус сыграл ему на руку. Теперь во всех бедах он может винить пандемию", — приводит слова Экклстоуна Daily Mail.
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