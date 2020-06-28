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Себастьян Феттель — о двух гонках на одной трассе: у меня достаточно опыта для этого

Себастьян Феттель — о двух гонках на одной трассе: у меня достаточно опыта для этого
Авто / Формула-1 0

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мыслями, как будут проходить сдвоенные этапы. По его словам, у него достаточно опыта, чтобы пройти через такой вызов без особых проблем.

«У меня ещё не было опыта, когда за одну неделю проводятся две гонки на одной и той же трассе. Но я уже давно в Формуле-1, и, думаю, у меня достаточно опыта для этого. Думаю, команды приблизятся к оптимальной форме во второй гонке.

Будем допускать меньше ошибок, потому что у нас появится возможность проанализировать стратегию, используемую в первой гонке, и, возможно, внести некоторые коррективы", — приводит слова Феттеля GPblog.

Напомним, сезон Формулы-1 стартует в Австрии. Первый этап пройдёт 3–5 июля.

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