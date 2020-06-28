Петров сравнил Феттеля с рекордсменом сборной России по футболу Саленко

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров увидел сходство между четырёхкратным чемпионом мира Ф-1 пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем и экс-форвардом сборной России Олегом Саленко.

В «сториз» в «Инстаграме» Петров разместил фотографию Саленко в форме сборной России и задал вопрос: мне одному кажется, что этот игрок похож на Феттеля?

Отметим, Петров выбрал фото Саленко со знаменитого матча российской сборной ЧМ-1994 со сборной Камеруна. Тогда национальная команда выиграла со счётом 6:1, а пять голов в составе россиян забил именно Саленко, тем самым установив рекорд по забитым голам за один матч не только в составе России, но и рекорд чемпионатов мира. Добавим, невзирая на крупную победу, россияне тогда не смогли преодолеть групповой этап.