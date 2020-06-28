Довициозо получил перелом ключицы на тренировке за три недели до старта сезона MotoGP

Гонщик «Дукати» Андреа Довициозо получил травму на тренировке, сообщает Sky Italia. В результате падения на мотокроссовой гонке Довициозо получил травму левого плеча. Первый рентген подтвердил опасения — у Довициозо был диагностирован перелом ключицы. Вечером 28 июня его ждёт операция.



Напомним, сезон MotoGP должен начаться 19 июля на трассе в Хересе.



Андреа Довициозо последние три сезона неизменно становился вице-чемпионом серии. По итогам прошлого сезона он записал на свой счёт две победы и девять подиумов, набрав 269 очков.



На настоящий момент в календаре MotoGP подтверждены 13 этапов чемпионата, из которых семь пройдёт в Испании — по две гонки на трассах в Хересе, Арагоне и Валенсии и одна в Валенсии.