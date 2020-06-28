Довициозо получил перелом ключицы на тренировке за три недели до старта сезона MotoGP
Гонщик «Дукати» Андреа Довициозо получил травму на тренировке, сообщает Sky Italia. В результате падения на мотокроссовой гонке Довициозо получил травму левого плеча. Первый рентген подтвердил опасения — у Довициозо был диагностирован перелом ключицы. Вечером 28 июня его ждёт операция.
Напомним, сезон MotoGP должен начаться 19 июля на трассе в Хересе.
Андреа Довициозо последние три сезона неизменно становился вице-чемпионом серии. По итогам прошлого сезона он записал на свой счёт две победы и девять подиумов, набрав 269 очков.
На настоящий момент в календаре MotoGP подтверждены 13 этапов чемпионата, из которых семь пройдёт в Испании — по две гонки на трассах в Хересе, Арагоне и Валенсии и одна в Валенсии.
- 28 июня 2020
-
17:36
-
16:34
-
15:57
-
14:59
-
13:54
-
12:19
-
11:18
-
10:28
-
01:08
- 27 июня 2020
-
23:56
-
22:02
-
21:00
-
19:49
-
19:09
-
17:52
-
16:43
-
15:51
-
14:47
-
13:24
-
12:12
-
11:47
-
11:03
-
09:59
-
01:02
-
01:00
- 26 июня 2020
-
23:53
-
23:38
-
23:00
-
21:48
-
20:48
-
19:59
-
19:16
-
17:59
-
15:51
-
15:21
Партнерский контент