Хэмилтон поддержал ЛГБТ-фестиваль, выложив в соцсетях радужный флаг

Пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поддержал ЛГБТ-движение, опубликовав в своём «твиттере» радужный флаг.
«Любовь есть любовь», — подписал картинку Льюис Хэмилтон.
Таким образом Хэмилтон поддержал онлайн-мероприятие Global Pride, организованное ЛГБТ-сообществом по всему миру на фоне пандемии коронавируса.
Примечательно, что Хэмилтон опубликовал обновлённый флаг, в который включены белый, голубой, розовый, коричневый и чёрный цвета — в поддержку транссексуалов и борьбы с расизмом.
Ранее Хэмилтон принял участие в мирной акции протеста Black Lives Matter в Лондоне.
Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному — в Испании, Бельгии и Италии.
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