Хэмилтон поддержал ЛГБТ-фестиваль, выложив в соцсетях радужный флаг

Пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поддержал ЛГБТ-движение, опубликовав в своём «твиттере» радужный флаг.



«Любовь есть любовь», — подписал картинку Льюис Хэмилтон.

Таким образом Хэмилтон поддержал онлайн-мероприятие Global Pride, организованное ЛГБТ-сообществом по всему миру на фоне пандемии коронавируса.



Примечательно, что Хэмилтон опубликовал обновлённый флаг, в который включены белый, голубой, розовый, коричневый и чёрный цвета — в поддержку транссексуалов и борьбы с расизмом.



Ранее Хэмилтон принял участие в мирной акции протеста Black Lives Matter в Лондоне.

Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному — в Испании, Бельгии и Италии.