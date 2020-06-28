Марко: не думаю, что крики зрителей могут сделать Ферстаппена быстрее

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о влиянии на выступление пилотов отсутствия зрителей на трибунах.



«Я рад, что мы можем начать сезон здесь, в Австрии. Это поможет нам показать пример тем трассам, которые будут принимать гонки в дальнейшем в этом сезоне. Отсутствие зрителей на трибунах? Макс Ферстаппен всегда показывает максимум возможного, он пилотирует на пределе. Не думаю, что крики зрителей могут сделать его быстрее. На протяжении последнего времени мы постоянно работали над устранением недостатков нашего болида, думаю, что нам удалось устранить все его слабости», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.



Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному — в Испании, Бельгии и Италии.