Хэмлин выиграл 15-й этап NASCAR в Поконо

Гонщик Joe Gibbs Racing Дэнни Хэмлин выиграл вторую гонку NASCAR POCONO 350 на одноимённой трассе. Вторым финишировал представитель Stewart-Haas Racing Кевин Харвик. Третьим стал напарник Хэмлина по Joe Gibbs Racing Эрик Джонс.
Судьба этапа решилась ближе к финишу гонки, когда Дэнни остался на трассе и смог на старых шинах создать себе задел, пока Харвик решал проблемы с трафиком.
Наибольшее количество кругов в гонке лидировал Хэмлин – 49 из 140. Первый промежуточный финиш выиграл Курт Буш, второй – Брэд Кезеловски.
Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.
Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.
Личный зачёт после 15 гонок сезона возглавляет Харвик, набравший 581 очко. Второе место занимает Райан Блэйни (529), третье —Кезеловски (14).
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