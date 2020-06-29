Брандл считает, что Хэмилтон может перейти в «Феррари», несмотря на контракт Сайнса

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл выразил мнение, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон до завершения карьеры всё ещё может перейти в «Феррари».



«Я сомневаюсь, что у Сайнса есть какие-то закреплённые контрактом вещи, кроме одного гарантированного сезона в «Феррари». Так что, если Тото Вольф решит покинуть «Мерседес», а команда потеряет от последствий пандемии и сокращения расходов, то Хэмилтону, возможно, придётся снова обратить свой взор на «Скудерию». Я бы на его месте сделал именно это.

Конечно, с экономической точки зрения решиться на такое будет довольно трудно. Ведь Льюис может стать пожизненным послом бренда «Мерседес». Как бывает, когда ты разрываешь тесную связь с командой, мы видели на примере Михаэля Шумахера и «Феррари». В «Скудерии» он был героем, но переход в «Мерседес» не сработал.

Льюису придётся ещё сложнее, ведь ему придётся расстаться с компанией, которая была с ним рядом всю его карьеру. Нужно серьёзно обдумать этот ша., если он собирается уйти просто ради романтики «Феррари». И пока не ясно, где будет сама «Скудерия», смогут ли они построить чемпионский болид или же Хэмилтон разочаруется в итальянцах, как Фернандо Алонсо или Себастьян Феттель?» — приводит слова Брандла Daily Mail.