Экклстоун: жаль, что моё замечание о расизме среди чёрных поняли не так, как я предполагал
Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун выразил сожаление, что его фразу «во многих случаях чёрные – большие расисты, чем белые» поняли не так, как он того хотел.
«Я не до конца прояснил свою фразу о том, что чернокожие люди также являются расистами. Это на самом деле вызывает у меня сожаление. Нет никаких сомнений, что у них есть на то веские основания. Я не знаю, почему чёрные люди иногда стараются выделиться. Есть какая-то причина. Мне жаль, что замечание, которое я сделал, поняли не так, как я предполагал.
Моя жена говорит, я всегда проявляю заботу о людях – неважно, чёрные они или белые. Разницы нет. Я против неприятных персон в принципе, с цветом кожи это не связано», — приводит слова Берни GPFans.
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