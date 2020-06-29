Экклстоун: жаль, что моё замечание о расизме среди чёрных поняли не так, как я предполагал

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун выразил сожаление, что его фразу «во многих случаях чёрные – большие расисты, чем белые» поняли не так, как он того хотел.

«Я не до конца прояснил свою фразу о том, что чернокожие люди также являются расистами. Это на самом деле вызывает у меня сожаление. Нет никаких сомнений, что у них есть на то веские основания. Я не знаю, почему чёрные люди иногда стараются выделиться. Есть какая-то причина. Мне жаль, что замечание, которое я сделал, поняли не так, как я предполагал.

Моя жена говорит, я всегда проявляю заботу о людях – неважно, чёрные они или белые. Разницы нет. Я против неприятных персон в принципе, с цветом кожи это не связано», — приводит слова Берни GPFans.