У Макса Ферстаппена появится собственный музей, когда он станет чемпионом Формулы-1

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, рассказал о планах открыть музей сына сразу после того, как тот станет чемпионом мира.



«Я всегда держал в голове этот план, думая: «Если Макс однажды прорвётся на вершину то у меня по крайней мере всё будет готово для открытия музея». Храню большую коллекцию его гоночных комбинезонов, шлемов, картов. У меня есть даже мотоцикл для мотокросса и его первый квадроцикл. Мы хотим открыть музей, но сначала Макс должен стать чемпионом мира Формулы-1», — приводит слова Йоса Ферстаппена Racingnews365.nl.

Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.