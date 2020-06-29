У Макса Ферстаппена появится собственный музей, когда он станет чемпионом Формулы-1

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, рассказал о планах открыть музей сына сразу после того, как тот станет чемпионом мира.
«Я всегда держал в голове этот план, думая: «Если Макс однажды прорвётся на вершину то у меня по крайней мере всё будет готово для открытия музея». Храню большую коллекцию его гоночных комбинезонов, шлемов, картов. У меня есть даже мотоцикл для мотокросса и его первый квадроцикл. Мы хотим открыть музей, но сначала Макс должен стать чемпионом мира Формулы-1», — приводит слова Йоса Ферстаппена Racingnews365.nl.
Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.
- 29 июня 2020
-
13:12
-
12:42
-
11:56
-
11:42
-
10:29
-
09:12
-
00:21
-
00:15
- 28 июня 2020
-
23:01
-
21:50
-
20:52
-
19:06
-
17:36
-
16:34
-
15:57
-
14:59
-
13:54
-
12:19
-
11:18
-
10:28
-
01:08
- 27 июня 2020
-
23:56
-
22:02
-
21:00
-
19:49
-
19:09
-
17:52
-
16:43
-
15:51
-
14:47
-
13:24
-
12:12
-
11:47
-
11:03
-
09:59