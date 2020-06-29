«Мерседес» представил чёрную ливрею на сезон-2020, она символизирует борьбу с расизмом

Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» опубликовала снимок новой раскраски своих болидов. Ливрея существенно отличается от привычной и выполнена в чёрном цвете.



«Представляем нашу новую ливрею 2020 года. Мы взяли на себя обязательства по улучшению нашей команды и нашего спорта в борьбе с расизмом и дискриминацией во всех её формах», — говорится в сообщении под фото.



Логотипов компании ROKiT на болиде так и не появилось. Зато «гало» украшает надпись: «Конец расизму» (End racism).

Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.