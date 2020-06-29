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Хэмилтон отреагировал на чёрный дизайн болидов «Мерседеса»

Хэмилтон отреагировал на чёрный дизайн болидов «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал решение команды «Мерседес» представить в рамках борьбы с расизмом обновлённую чёрную ливрею на сезон-2020.

«Невероятно важно сейчас воспользоваться моментом, чтобы стать лучше и воплотить реальные значимые изменения в вопросах обеспечения равенства и инклюзивности. И тут не важно, идёт речь об отдельно взятом человеке, бренде или компании.

Я лично сталкивался с расизмом в своей жизни и видел, как моя семья и друзья испытывают на себе его последствия. Поэтому говорю от всего сердца, когда призываю к переменам. Общаясь с Тото Вольфом, я выразил надежду, что мы сможем добиться большего как команда. Это так важно, чтобы мы были едины. И я хотел бы сказать огромное спасибо Тото и правлению «Мерседеса» за то, что они нашли время выслушать, поговорить и действительно понять мой опыт и страсть в этих вопросах. Команда готова меняться и совершенствоваться.

Мы хотим создать наследие, которое выходит за рамки спорта, и, если сможем быть лидерами и начать в нашем собственном бизнесе, это пошлёт огромный импульс другим», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

«Мерседес» представил чёрную ливрею на сезон-2020, она символизирует борьбу с расизмом
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