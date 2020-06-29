Хэмилтон и Боттас изменят дизайн шлемов перед стартом сезона

Пресс-служба «Мерседеса» сообщила, что пилоты команды Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас в сезоне-2020 будут выступать в комбинезонах чёрного цвета и до первой гонки сезона представят новый адаптивный дизайн своих шлемов.



Сегодня, 29 июня, «Мерседес» презентовал чёрную ливрею для своих болидов. Она будет использоваться по ходу всего сезона 2020 года. Стоит отметить, что логотипы компании ROKiT, которая раньше была титульным спонсором «Уильямса», на болиде «Мерседеса» так и не появилось. Зато «гало» украшает надпись: «Конец расизму» (End racism), а на зеркалах появился символ радуги.



Напомним, чемпионат мира стартует 5 июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.

«Мерседес» представил чёрную ливрею на сезон-2020, она символизирует борьбу с расизмом