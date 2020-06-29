«Феррари» по ходу сезона разделит команды Феттеля и Леклера

Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис сообщил, что «Скудерия» разделит команды, которые будут работать с Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером. По его словам, это связано с безопасностью во время пандемии коронавируса.

«Весь паддок Формулы-1 со старта сезона превратится в огромный замкнутый «пузырь», чтобы у участников было меньше шансов заразиться. Но внутри него будет множество мелких. Команды не будут контактировать между собой. Но даже внутри гоночного коллектива мы продолжим разделение. Одни люди будут работать только с болидом №5, другие – с №16. Речь идёт о группе механиков, инженеров и так далее.

Зачем? Чтобы быть максимально готовыми, если у одного из них будет положительный тест на коронавирус. Так нам будет проще отделить часть бригады, чтобы не затронуть другую. Это не обязательно делать по регламенту, но мы решили работать таким образом. Создавать внутри коллектива «Феррари» множество мелких «пузырей». Это решение, позволит нам автономно регулировать внештатные ситуации», — приводит слова Мекиса Planet F1.