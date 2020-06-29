«Макларен» получил кредит в Национальном банке Бахрейна

Команда Формулы-1 «Макларен» получила займ в размере $184 млн от Национального банка Бахрейна, сообщает GrandPrix247.



Кредит в Национальном банке Бахрейна был запрошен после того, как команде отказали в займе в Европе под залог коллекции исторических автомобилей.



Ранее сообщалось, что команде необходимо погасить долги перед поставщиками до 17 июля. Ранее юристы обратились в суд с просьбой о реструктуризации долга, чтобы получить возможность повторно заложить свою фабрику и коллекцию исторических машин.



Основная часть долгов перед поставщиками у «Макларена» скопилась в автомобильном подразделении. Компания уволила более четверти сотрудников компании McLaren Automotive.



49 процентов акций в Национальном банке Бахрейна принадлежит мажоритарному акционеру «Макларена».