«Макларен» получил кредит в Национальном банке Бахрейна

Команда Формулы-1 «Макларен» получила займ в размере $184 млн от Национального банка Бахрейна, сообщает GrandPrix247.
Кредит в Национальном банке Бахрейна был запрошен после того, как команде отказали в займе в Европе под залог коллекции исторических автомобилей.
Ранее сообщалось, что команде необходимо погасить долги перед поставщиками до 17 июля. Ранее юристы обратились в суд с просьбой о реструктуризации долга, чтобы получить возможность повторно заложить свою фабрику и коллекцию исторических машин.
Основная часть долгов перед поставщиками у «Макларена» скопилась в автомобильном подразделении. Компания уволила более четверти сотрудников компании McLaren Automotive.
49 процентов акций в Национальном банке Бахрейна принадлежит мажоритарному акционеру «Макларена».
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