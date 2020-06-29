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«Макларен» получил кредит в Национальном банке Бахрейна

«Макларен» получил кредит в Национальном банке Бахрейна
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Макларен» получила займ в размере $184 млн от Национального банка Бахрейна, сообщает GrandPrix247.

Кредит в Национальном банке Бахрейна был запрошен после того, как команде отказали в займе в Европе под залог коллекции исторических автомобилей.

Ранее сообщалось, что команде необходимо погасить долги перед поставщиками до 17 июля. Ранее юристы обратились в суд с просьбой о реструктуризации долга, чтобы получить возможность повторно заложить свою фабрику и коллекцию исторических машин.

Основная часть долгов перед поставщиками у «Макларена» скопилась в автомобильном подразделении. Компания уволила более четверти сотрудников компании McLaren Automotive.

49 процентов акций в Национальном банке Бахрейна принадлежит мажоритарному акционеру «Макларена».

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