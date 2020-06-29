Дзанарди потребовалась ещё одна операция

Бывший пилот Формулы-1 Алессандро Дзанарди перенёс ещё одну операцию, сообщает Autosport. Эта операция стала уже второй для итальянца за последние две недели.



Напомним, 19 июня 53-летний Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в одну из ближайших больниц.



«Компьютерная томография показала изменения в состоянии пациента, из-за чего потребовалось хирургическое вмешательство. Дзанарди остаётся в состоянии медикаментозного сна», — говорится в заявлении госпиталя в Сиене.



Напомним, в 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие в этапе туринговой серии DTM.