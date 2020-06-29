Пилот «Феррари» Себастьян Феттель представил новый дизайн шлема, в котором будет выступать в 2020 году.
«Мало что могу сказать о новом шлеме. Он очень простой, на нём есть немецкий флаг, что понятно, я же немец. Если говорить о дизайне, очень нравится белый цвет, дизайн вышел простым и аккуратным, мне он кажется нестареющим», — сказал Себастьян Феттель.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» команды «Феррари».
Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному — в Испании, Бельгии и Италии.
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