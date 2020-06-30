Риккардо: хотим начать сезон с хорошего результата и заработать очки

Австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от первой гонки сезона Формулы-1 — Гран-при Австрии.



«Очень важно оставаться на позитиве, даже если ситуация оказалась для всех новой. Было здорово провести много времени в одном месте, не менять часовой пояс, выспаться, отдохнуть и потренироваться. Я скучал по гонкам, но перерыв лишь укрепил мою любовь к Формуле-1.



Сейчас необходимо вернуться к работе. Мы все очень рады началу сезона. Сделаем всё возможное, поскольку знаем, что сезон будет короче обычного. Мы хотим начать сезон с хорошего результата и заработать очки. Это даст нам прочную основу для дальнейших выступлений», — приводит слова Даниэля Риккардо пресс-служба французской команды.