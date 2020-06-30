Йос Ферстаппен: мы надеемся, что в Формуле-1 наконец-то состоится титульная гонка

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1, который стартует 3 июля в Австрии.



«Макс нащупает предел RB16 после трёх-четырёх кругов. Этого достаточно, чтобы снова получить полное ощущения от пилотажа. Во время зимних тестов болид проявил себя прекрасно. Но где мы находимся на самом деле, пока сказать сложно. Основываясь на опыте прошлых нескольких лет и на ощущениях от тестов, в Австрии у «Бед Булл» должна быть победная машина.

Сам я всё ещё чувствую, что «Ред Булл» немного позади «Мерседеса». При этом, если разрыв составляет около двух десятых секунды на круге, нас может ждать поистине сказочный сезон. Если полсекунды, мы должны будем как-то исправить ситуацию.

Но если в пелотоне будет такая плотность, как мы надеемся, то в Ф-1 наконец-то состоится титульная гонка между Льюисом Хэмилтоном и Максом», — приводит слова Йоса Ферстаппена Speedweek.