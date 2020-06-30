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Марко: в «Феррари» слишком много политики для Феттеля, а он просто хотел давить на газ

Марко: в «Феррари» слишком много политики для Феттеля, а он просто хотел давить на газ
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил мнение, что Себастьян Феттель решил покинуть «Феррари» из-за большого количество внутрикомандных политических интриг, которые совершенно не по душе немцу.

«У меня сложилось впечатление, что у Себастьяна нет машины, чтобы бороться за титул в этом году. Надеюсь, я ошибаюсь. Для Формулы-1, безусловно, хорошо, если за титул борются более двух команд.

Меня не совсем удивило его решение. Это продолжалось в течение нескольких месяцев. Думаю, в какой-то момент он потерял веру в «Феррари». И Феттель уходит не только потому, что Леклер такой талант.

В «Феррари» и вокруг Шарля слишком много политики. Феттелю это не нравится. Он просто хотел давить на газ, выиграть гонки и не тратить энергию на ненужную командную политику. Я надеюсь, что «Феррари» даст ему возможность доказать своё мастерство в прощальном совместном сезоне», — приводит слова Марко GrandPX.

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