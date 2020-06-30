Трулли предложил проводить в Формуле-1 две одночасовые гонки за выходные

Экс-пилот Формулы-1 итальянец Ярно Трулли выступил с предложением проводить на каждом этапе чемпионата мира по две одночасовые гонки.

«Дело в том, что разница между скоростью в квалификациях и в гонках слишком велика. С этим нужно что-то делать. Честно говоря, у меня нет готового решения. Однако я уверен, что Формула-1 должна быть намного более зрелищной. Квалификацию, конечно, стоит оставить. Но сам формат гоночного уик-энда требует изменений. Я думаю, что спринтерские гонки – не вариант. Лучше проводить два равнозначных заезда за выходные.

Главная проблема в том, что сейчас гонка Формулы-1 длится около 1,5 часов. Это слишком утомительно для фанатов. Сложно сохранить накал борьбы на протяжении такого длинного заезда. На мой взгляд, нужно включить в расписание уик-энда две гонки, каждая из которых будет продолжаться не больше часа. Одна – в субботу, другая — в воскресенье. Это поднимет интерес телеаудитории, и должно понравиться зрителям на трибунах», — приводит слова Трулли Racingnews365.