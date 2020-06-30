«Мерседес» решил изменить ливрею после звонка Хэмилтона Вольфу

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что команда пришла к идее изменить ливрею болида Формулы-1 W11 с серой на чёрную после того, как ему позвонил гонщик команды Льюис Хэмилтон.



«Льюис хотел узнать у меня, какой знак мы можем подать как команда. Что-то большее, чем два поста в „Инстаграме“. Совет директоров „Даймлера“ и спонсоры сразу же нас поддержали. Правильных убеждений недостаточно, если вы сохраняете молчание. Поэтому мы хотели высказаться и использовать нашу платформу для кампании за уважение и равенство.



Нет, мы не установим какие-то квоты по сотрудникам — мы поставим цели. Увеличение представленности меньшинств улучшит нашу работу в долгосрочной перспективе. Мы хотим сотрудничать с классическими инженерными университетами», — приводит слова Вольфа Der Standart.

«Мерседес» представил чёрную ливрею на сезон-2020, она символизирует борьбу с расизмом