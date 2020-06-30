Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Мерседес» решил изменить ливрею после звонка Хэмилтона Вольфу

«Мерседес» решил изменить ливрею после звонка Хэмилтона Вольфу
Авто / Формула-1 0

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что команда пришла к идее изменить ливрею болида Формулы-1 W11 с серой на чёрную после того, как ему позвонил гонщик команды Льюис Хэмилтон.

«Льюис хотел узнать у меня, какой знак мы можем подать как команда. Что-то большее, чем два поста в „Инстаграме“. Совет директоров „Даймлера“ и спонсоры сразу же нас поддержали. Правильных убеждений недостаточно, если вы сохраняете молчание. Поэтому мы хотели высказаться и использовать нашу платформу для кампании за уважение и равенство.

Нет, мы не установим какие-то квоты по сотрудникам — мы поставим цели. Увеличение представленности меньшинств улучшит нашу работу в долгосрочной перспективе. Мы хотим сотрудничать с классическими инженерными университетами», — приводит слова Вольфа Der Standart.

«Мерседес» представил чёрную ливрею на сезон-2020, она символизирует борьбу с расизмом
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020