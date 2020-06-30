Абитебуль намекнул, что если боевые пилоты «Рено» заболеют, то их заменит именно Сироткин
Руководитель французской команды Формулы-1 «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал информацию о том, что резервным пилотом коллектива вновь стал российский гонщик Сергей Сироткин. Абитебуль дал понять, что в условиях эпидемии коронавируса для «Рено» важно иметь в своём составе пилота, который способен заменить кого-либо из боевых гонщиков, если они заболеют и окажутся на карантине.
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«Мы рады вновь приветствовать Сергея в команде. В тех обстоятельствах, в каких мы все оказались, нам необходимо иметь план для любой ситуации, которая может произойти. Мы очень хорошо знаем Сергея, и он также хорошо знаком с командой. Будем рады видеть Сергея в эти выходные в Австрии», — приводит слова Абитебуля пресс-служба «СМП Рейсинг».
Сироткин вновь стал резервным гонщиком «Рено»
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