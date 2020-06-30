G-Drive Racing назвала состав на «24 часа Ле-Мана» и сезон ELMS

Российская команда G-Drive Racing назвала свой состав на сезон-2020 Европейской серии Ле-Ман, а также марафон «24 часа Ле-Мана», который перенесён на 19-20 сентября. За команду продолжат выступать россиянин Роман Русинов и француз Жан-Эрик Вернь. Пилот из Москвы за рулём Aurus 01 выйдет на старт всех этапов Европейской серии Ле-Ман (ELMS) и «24 часов Ле-Мана», где ему компанию составит Вернь. Состав российской команды также пополнили два молодых гонщика – 25-летние нидерландец Ник де Врис и датчанин Миккель Йенсен.



Де Врис в прошлом году стал чемпионом Формулы-2 и является заводским пилотом «Мерседеса» в Формуле-E. А Йенсен в 2019-м завоевал титул ELMS в классе LMP3 и ярко проявил себя в соревнованиях GT в качестве заводского гонщика BMW. Оба выступят в одном экипаже с Русиновым на всех этапах ELMS, а датчанин вдобавок вместе с Романом и Вернем примет участие в двух гонках FIA WEC, включая легендарный марафон «24 часа Ле-Мана», который ранее был перенесен на сентябрь.



«К выбору пилотов наша команда всегда подходит со всей тщательностью. Ещё до пандемии мы провели несколько серий тестов, на которых рассматривали разных гонщиков. У нас было много кандидатов на место в экипаже, но после сравнительных испытаний мы остановили выбор на Миккеле Йенсене – среди всех пилотов он оказался не только самым быстрым, но и самым стабильным.



Что касается Ника де Вриса, то это один из самых талантливых пилотов нового поколения. Он добился больших успехов в молодёжных формульных сериях, был участником юниорской программы команды Формулы-1 «Макларен» и при этом уже имеет опыт выступлений в гонках на выносливость. Ник обладает впечатляющей природной скоростью, а также демонстрирует постоянный прогресс. Он, несомненно, усилит наш экипаж в Европейской серии Ле-Ман.



И, конечно, мы рады продолжить сотрудничество с Жаном-Эриком Вернем, который по праву считается одним из сильнейших пилотов планеты. За предыдущие два года Жан-Эрик проявил себя в составе нашей команды наилучшим образом, и вместе с ним мы имеем отличные шансы на успех в главной гонке года – знаменитом марафоне «24 часа Ле-Мана», — прокомментировал выбор гонщик и менеджер G-Drive Racing Роман Русинов.