Квят снялся в проморолике «Хонды»

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, его напарник Пьер Гасли, а также гонщики «Ред Булл» Александер Албон и Макс Ферстаппен снялись в небольшом проморолике, который посвящён предстоящему старту сезона в Формуле-1.
На видео пилоты передают друг другу гоночные перчатки, перебрасывая их из кадра в кадр. Гасли вручает их Квяту. Россиянин передаёт перчатки Албону, а тот Ферстаппену.
«Команда готова. Заводите ваши моторы», — написала под видео пресс-служба «Хонды».
Видео доступно на странице Honda Racing F1 в «Твиттере».
Чемпионат мира стартует 3 июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.
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