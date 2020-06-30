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Квят снялся в проморолике «Хонды»

Квят снялся в проморолике «Хонды»
Авто / Формула-1 0

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, его напарник Пьер Гасли, а также гонщики «Ред Булл» Александер Албон и Макс Ферстаппен снялись в небольшом проморолике, который посвящён предстоящему старту сезона в Формуле-1.

На видео пилоты передают друг другу гоночные перчатки, перебрасывая их из кадра в кадр. Гасли вручает их Квяту. Россиянин передаёт перчатки Албону, а тот Ферстаппену.

«Команда готова. Заводите ваши моторы», — написала под видео пресс-служба «Хонды».

Видео доступно на странице Honda Racing F1 в «Твиттере».

Чемпионат мира стартует 3 июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.

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