«Надеюсь, у нас будет адекватный календарь». Квят — о Гран-при Австрии и карантине

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, чем занимался во время вынужденного перерыва в Формуле-1 и чего ожидает от Гран-при Австрии.



«Некоторые аспекты жизни на карантине были не слишком плохими: например, я спал чуть больше, чем обычно. Но потом всё это стало довольно монотонным. Это самый длинный промежуток времени, когда я не управлял настоящей гоночной машиной — за исключением года, когда не выступал в Ф-1. Так что у меня был опыт со столь долгой паузой.



Как только в начале мая открылись картинговые трассы, я сразу же туда отправился. Было хорошо вновь гоняться, я довольно активно этим занимался. Это было полезно для сохранения мышечной памяти, а вместе с тем приносило удовольствие.



Что касается реальных гонок и развития сезона, то мы просто будем отдельно подходить к каждой гонке. Буду выступать там, где мне скажут. Верю, что наш спорт в хороших руках и что у нас будет адекватный календарь. Надеюсь, не будет никаких неожиданностей.



Что касается постоянного нахождения в масках, то мы работали в таких условиях во время недавнего съёмочного дня. Я бы сказал, что быстро к этому привыкаешь — например, как к „гало“. Ты привыкаешь через несколько часов. Ещё нужно будет привыкнуть к отсутствию болельщиков. Будет странно видеть пустые трибуны. Болельщики — важный аспект всех видов спорта, нам будет их не хватать.



Трудно сказать, как мы выступим. У нас есть данные только с тестов в Барселоне зимой. У нас есть хороший план по работе на „Ред Булл Ринге“, а там посмотрим. Мне нравится эта трасса, у неё олдскульная конфигурация с достаточным числом быстрых поворотов, мне всегда нравилось здесь выступать. Мы проведём тут довольно много времени, ведь нас ждут две гонки, но это хорошее место — в сельской местности. Так что будет возможность потренироваться на свежем воздухе», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».