В «Макларене» показали машину Алонсо для гонки «Инди-500»

Пресс-служба команды IndyCar Arrow McLaren SP опубликовала короткое видео, на котором демонстрируется машина, подготовленная для двукратного чемпиона мира Формулы-1 Фернандо Алонсо для участия в знаменитой гонке «500 миль Индианаполиса».

Соответствующее видео можно посмотреть на странице команды в социальной сети.

Алонсо также разместил снимки болида на своей странице, выразив свой восторг. Напомним, что гонка «500 миль Индианаполиса» должна была состояться в мае, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на август. В случае победы на ней Фернандо Алонсо станет обладателем «Тройной короны».

В 2020 году Алонсо не выступает на постоянной основе ни в одной из серий. При этом в январе он дебютировал на легендарном ралли-марафоне «Дакар».