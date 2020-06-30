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В «Макларене» показали машину Алонсо для гонки «Инди-500»

В «Макларене» показали машину Алонсо для гонки «Инди-500»
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба команды IndyCar Arrow McLaren SP опубликовала короткое видео, на котором демонстрируется машина, подготовленная для двукратного чемпиона мира Формулы-1 Фернандо Алонсо для участия в знаменитой гонке «500 миль Индианаполиса».

Соответствующее видео можно посмотреть на странице команды в социальной сети.

Алонсо также разместил снимки болида на своей странице, выразив свой восторг. Напомним, что гонка «500 миль Индианаполиса» должна была состояться в мае, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на август. В случае победы на ней Фернандо Алонсо станет обладателем «Тройной короны».

В 2020 году Алонсо не выступает на постоянной основе ни в одной из серий. При этом в январе он дебютировал на легендарном ралли-марафоне «Дакар».

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