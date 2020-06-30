Гасли провёл в Дубае долгий тренировочный лагерь и похвастался лучшей в карьере формой

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал, как проводил тренировочный лагерь во время карантина, а также поделился ожиданиями от старта сезона.

«После того, как этап в Австралии отменили, я отправился в Дубае, так как планировал там пробыть пару дней до отлёта на этап в Бахрейн. Думал, что проведу там 2-3 и просто посмотрю, как развиваются события. Но потом в Италии закрыли аэропорты, так что не мог вернуться. Кроме того, мне не хотелось возвращаться во Францию и ставить под угрозу заражения всю семью после моих многочисленных перелётов. Потому я решил остаться в Дубае. Здесь я провёл двухмесячный эффективный тренировочный лагерь. Ограничения там были почти такие, как и в Европе. Мне приходилось ходить в маске и перчатках.

В середине мая вернулся во Францию. Это был странный опыт, я побывал в практически опустошённом аэропорте Дубае, кроме того, прямых рейсов во Францию не было и мне пришлось лететь через Франкфурт.

В Дубае 58 из 60 дней были тренировочными, так что с физической точки зрения я в лучшей форме в своей жизни. Мне действительно удался прогресс. Теперь нас наконец ждёт возвращение Формулы-1. Я очень счастлив. Мне не хватало адреналина, конкуренции, скорости. Уик-энд получится по-настоящему загруженным, жаль, что с нами не будет болельщиков. Но мне кажется, что безопасность была важна с точки зрения старта сезона. Определённо, у нас будут ограничения, но по крайней мере пока мы будем в машине, всё будет по-прежнему. Сложности возникнут, когда мы будем вне болидов", — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».