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Марко назвал пилота, который заменит гонщиков «РБ» и «Альфа Таури» в случае заболевания

Марко назвал пилота, который заменит гонщиков «РБ» и «Альфа Таури» в случае заболевания
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко назвал имя пилота, который будет первым претендентом на место в кокпит, в случае если тест на коронавирус кого-либо из пилотов «Ред Булл» или «Альфа Таури» даст положительный результат. По словам австрийца, им станет резервист Сержио Сетте Камара.

«Если чей-то тест даст положительный результат и кто-то не сможет принять старт, у нас есть замена в лице Сержио Сетте Камара. Почти у каждой команды есть резервист. Есть и люди, которые будут готовы заменить механиков. Конечно, у нас не будет возможности заменить 80 человек, но в целом всё продумано до мельчайших деталей», — приводит слова Марко Speedweek.

Напомним, первый этап Формулы-1 сезона-2020 состоится в Австрии 3–5 июля.

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