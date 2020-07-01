Чемпион «Дакара» Карякин спас четырёх утят из водного плена
Чемпион «Дакара»-2017 в классе квадроциклов Сергей Карякин спас четырёх утят. Соответствующее видео он опубликовал в «сториз» своего «инстаграма».
Птички оказались на дне высохшего водоёма и не могли выбраться самостоятельно. Карякин покормил их, а затем попытался сделать для утят импровизированный мост из доски, но это не помогло. Тогда российский пилот воспользовался лестницей и вызволил утят из плена.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее Карякин сообщил, что надеется принять участие в «Дакаре» 2021 года, но на сегодняшний день его команда испытывает сложности с финансированием. По его словам, «баснословного бюджета на участие в гонках просто нет» на поездку. Гонка состоится с 3 по 15 января в Саудовской Аравии.
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