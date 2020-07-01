Комментатор Ф-1: Албон не может угрожать Ферстаппену, ему придётся уйти с дороги

Комментатор телеканала Ziggo Sport из Нидерландов Джек Плуидж поделился ожиданиями от страта сезона, а также отметил, что не видит возможности для внутрикомандного соперничества между Александером Албоном и Максом Ферстаппеном в «Ред Булл».



«Будет здорово начать сезон с двух побед для Макса в Австрии. Хотя, я нахожу это немного пугающим. Конечно, трасса хорошо подходит «Ред Булл», и Макс отлично себя показал на ней в последние два года. Всё говорит о хорошем старте, но это всё ещё автоспорт, и возможны сюрпризы.

Албон? Он должен хорошо выступать и быть где-то рядом, но ему придётся уйти с дороги Ферстаппена. Не думаю, что Александер может угрожать Максу, его задача — забирать очки у конкурентов», — приводит слова Плуиджа GPblog.