Комментатор Ф-1: Албон не может угрожать Ферстаппену, ему придётся уйти с дороги
Комментатор телеканала Ziggo Sport из Нидерландов Джек Плуидж поделился ожиданиями от страта сезона, а также отметил, что не видит возможности для внутрикомандного соперничества между Александером Албоном и Максом Ферстаппеном в «Ред Булл».
«Будет здорово начать сезон с двух побед для Макса в Австрии. Хотя, я нахожу это немного пугающим. Конечно, трасса хорошо подходит «Ред Булл», и Макс отлично себя показал на ней в последние два года. Всё говорит о хорошем старте, но это всё ещё автоспорт, и возможны сюрпризы.
Албон? Он должен хорошо выступать и быть где-то рядом, но ему придётся уйти с дороги Ферстаппена. Не думаю, что Александер может угрожать Максу, его задача — забирать очки у конкурентов», — приводит слова Плуиджа GPblog.
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