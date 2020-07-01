«Макларен» представил ливрею с большой радугой

Пресс-служба «Макларена» показала изменённую ливрею своих болидов. Главное отличие от предыдущей – большая радуга на боковых понтонах. Это часть новой инициативы под названием We Race As One. Кроме того, на «гало» появилась надпись: «Конец расизму» (End racism). Такую же в новую чёрную ливрею ранее добавила и команда «Мерседес».
«Единство. Солидарность. Надежда. Представляем нашу новую ливрею MCL35, которая включает в себя радугу и будет гордо нести послание «конец расизму», — подписали снимки в пресс-службе «Макларена».
Фото достпуны на странице «Макларена» в «Инстаграме».
Чемпионат мира стартует 3 июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.
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