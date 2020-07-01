Алексей Попов: ходят слухи о возвращении Гран-при Турции в сезоне-2020

Комментатор Алексей Попов поделился информацией о том, как может выглядеть вторая часть календаря сезона-2020 Формулы-1.



«Точно извсетны первые восемь гонок. И даже если люди на 99 процентов уверены, что после Монцы будет гонка в Муджелло, то это не гарантия. Правда, про Имолу стали меньше говорить, больше как про запасной вариант, как и про Хоккенхайм. А вот про Портимао стали говорить наверняка, что будет.



Вторая часть календаря — Муджелло, Портимао, Сочи, Шанхай или два Шанхая. Америки не будет, как и Бразилии, Мексика делает вид, что они будут, Канада пока не отказывается. Ну и концовка сезона ближневосточная. Два Бахрейна на разной конфигурации и Абу-Даби. Где-то я слышал, что пошли разговоры о том, что ближе к европейской части сезона могут возродить Гран-при Турции, если азиатские трассы начнут отказываться.



Не знаю, в каком состоянии сейчас трасса. Надеюсь, что всё хорошо. Эту гонку я бы посмотрел с удовольствием. По Муджелло и Имоле я не разделяю общий энтузиазм. Трассы старые и узкие, возможностей для обгонов мало. Как бы эти гонки не превратились в процессию», — сказал Попов в подкасте «Гаснут огни».