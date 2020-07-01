Пилот, уволенный из «Ауди» за обман в виртуальной гонке, вернётся в Формулу-Е

Немецкий гонщик Даниэль Абт вернётся в Формулу-Е, сообщает официальный сайт серии. Абт подписал контракт с командой NIO 333, в составе которой заменит китайского гонщика Ма Цин Хуа.



Китайскому пилоту не удастся приехать в Европу из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Напомним, сезон завершится шестью гонками в Берлине за девять дней.



«Полностью несу ответственность за произошедшее. Это моя ошибка. Но я не злюсь и собираюсь двигаться дальше. Продолжу делать то, что мне больше всего нравится, — выступать в гонках. Благодарен команде NIO за полученный шанс и доверие. Берлин — замечательный город, с ним связано много воспоминаний. Хочу провести домашние гонки как можно лучше, пусть зрителей на трибунах и не будет», — цитирует Абта Autosport.