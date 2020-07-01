В «Уильямсе» хотят сосредоточиться на работе над надёжностью болида

Гоночный инженер «Уильямса» Дэйв Робсон сообщил, что команда в первую очередь собирается сосредоточиться на надёжности болида, а производительность отойдёт на второй план.



«Вдохновляет прогресс, которого мы достигли в межсезонье. Но мы не живём в мире иллюзий и продолжаем работать и искать возможности прогрессировать. С февраля прошло немало времени, соперники тоже улучшали болиды. Сейчас предсказать расстановку сил сложнее, чем когда-либо. Наша первоочередная задача — удостовериться, что машина действительно надёжная и легка в управлении.



В Австрии требовательная и коварная трасса — круг короткий, но там много мест, где достаточно легко допустить ошибку, так что это усиливает давление на гонщиков и инженеров. Но, уверен, атмосфера в Австрии будет великолепной даже при пустых трибунах», — приводит слова Робсона GPToday.