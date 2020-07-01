Марко: если «Мерседес» не сможет платить Хэмилтону $ 50 млн, то это сделает кто-то другой
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением об ограничении бюджетов в Формуле-1. По мнению Марко, система трансферов пилотов может измениться, если зарплаты гонщиков попадут под ограничения.
«Если „Мерседес“ не сможет платить Хэмилтону $ 50 млн, это сделает кто-то другой. На самом деле „Петронасу“ нужно просто перечислить „Мерседесу“ чуть меньше денег и отправить разницу Льюису. Вопрос ограничения зарплат пилотов очень важен. Разумеется, всем нужно выполнять обязательства по контрактам, но нам нужно как можно быстрее что-то с этим делать», — приводит слова Хельмута Марко GrandPX.
Напомним, ограничения бюджетов будут введены в 2021 году, но они не будут распространяться на контракты гонщиков.
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