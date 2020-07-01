Датский эксперт опасается за карьеру Магнуссена

Победитель «24 часов Ле-Мана» Йон Нильсен, работающий экспертом на датском телевидении, высказал опасения о карьере соотечественника, Кевина Магнуссена, выступающего в составе «Хааса».



«В «Хаас» говорят, что прекратили работу над машиной до тех пор, пока не поймут, на какой бюджет смогут рассчитывать в ближайшее время. Не стоит забывать о словах Гюнтера Штайнера, что он не исключает возможности приглашения рента-драйвера. Это говорит о том, что в команде не всё в порядке.



Ранее Кевин говорил, что не будет выступать, если за участие в гонках ему придётся платить. Вероятно, ему придётся отступить в сторону. Кевин — полноценный и сформировавшийся пилот, его знают в паддоке, но сейчас длинный список кандидатов на свободные места, так что Магнуссен не будет там на первых строчках», — приводит слова Нильсена GrandPX.