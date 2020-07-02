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Херберт: карьера Алонсо подошла к концу, лучше нанять мальчика, как «Феррари»

Херберт: карьера Алонсо подошла к концу, лучше нанять мальчика, как «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт считает, что возвращение Фернандо Алонсо станет плохой идеей для его потенциальной команды.

«Карьера Фернандо Алонсо подошла к концу. То же самое было с Найджелом Мэнселлом, Микой Хаккиненом и Михаэлем Шумахером. Они отличные гонщики, но карьеры всегда должны завершаться. Я бы лучше нанял пилота с большим желанием, пилота, который хочет достичь успеха. Лучше нанять мальчика, как „Феррари“ сделала с Леклером. Он — будущее поколение, а не прошлое, чей пик уже позади. Я вижу нечто особенное в Джордже Расселле. Он отлично выступает и показывает свою психологическую устойчивость. Он прекрасный пилот, так что я бы выбрал его», — приводит слова Джонни Херберат Motorsport-Total.

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