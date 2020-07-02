Сироткин скоро объявит о важном направлении развития гоночной карьеры

Резервный гонщик команды «Рено» россиянин Сергей Сироткин рассказал о планах на сезон-2020, а также анонсировал важное объявление.
«Задач на сезон много, и речь идёт не только о моей роли в команде „Рено“. На следующей неделе мы объявим ещё об одном не менее важном направлении развития моей гоночной карьеры, которому я тоже уделяю очень много сил, времени и внимания.
Помимо этого, у нас есть еще академия картинга, развитием которой я лично занимаюсь. У меня есть программа онлайн-обучения, которое мы тоже сейчас активно развиваем и чему я тоже уделяю много времени и связываю с ним большие надежды.
Проектов очень много, задач очень много. Они все требуют от меня определённых усилий, вложения всех моих ресурсов, поэтому в одном ответе все даже не перечислить. Год получается многозадачным, по-своему очень трудным, но полезным и интересным. Понимая все эти трудности, все задачи и их серьёзность, я настраиваю себя быть готовым к любым ситуациям и по максимуму использовать появляющиеся возможности", — приводит слова Сироткина «Р-Спорт».
- 2 июля 2020
-
12:28
-
11:46
-
11:30
-
11:15
-
09:52
-
09:30
-
08:49
-
00:49
- 1 июля 2020
-
23:57
-
22:45
-
21:02
-
20:04
-
18:57
-
17:16
-
15:41
-
15:28
-
14:58
-
14:35
-
13:42
-
12:04
-
10:46
-
09:57
-
08:53
-
00:27
- 30 июня 2020
-
23:58
-
22:58
-
21:48
-
20:39
-
19:58
-
18:52
-
18:37
-
18:34
-
17:53
-
17:02
-
16:42