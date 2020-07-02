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Сироткин скоро объявит о важном направлении развития гоночной карьеры

Сироткин скоро объявит о важном направлении развития гоночной карьеры
Авто / Формула-1 0

Резервный гонщик команды «Рено» россиянин Сергей Сироткин рассказал о планах на сезон-2020, а также анонсировал важное объявление.

«Задач на сезон много, и речь идёт не только о моей роли в команде „Рено“. На следующей неделе мы объявим ещё об одном не менее важном направлении развития моей гоночной карьеры, которому я тоже уделяю очень много сил, времени и внимания.

Помимо этого, у нас есть еще академия картинга, развитием которой я лично занимаюсь. У меня есть программа онлайн-обучения, которое мы тоже сейчас активно развиваем и чему я тоже уделяю много времени и связываю с ним большие надежды.

Проектов очень много, задач очень много. Они все требуют от меня определённых усилий, вложения всех моих ресурсов, поэтому в одном ответе все даже не перечислить. Год получается многозадачным, по-своему очень трудным, но полезным и интересным. Понимая все эти трудности, все задачи и их серьёзность, я настраиваю себя быть готовым к любым ситуациям и по максимуму использовать появляющиеся возможности", — приводит слова Сироткина «Р-Спорт».

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