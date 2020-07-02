«Нам нужно отреагировать немедленно». Хэмилтон высказался о загрязнении мирового океана

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» снимок канала CNN, на котором один из дайверов запечатлел одноразовую медицинскую маску на дне Средиземного моря. Пилот «Мерседеса» отреагировал на это, призвав общественность немедленно решать проблемы с загрязнением мирового океана.
«Это ужасающе, как долго мы можем продолжать игнорировать загрязнение в океанах. Нам нужно отреагировать немедленно», — написал Хэмилтон.
Фото: instagram.com/lewishamilton
Напомним, чемпионат мира Формулы-1 стартует уже завтра, 3 июля, на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.
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