«Нам нужно отреагировать немедленно». Хэмилтон высказался о загрязнении мирового океана

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» снимок канала CNN, на котором один из дайверов запечатлел одноразовую медицинскую маску на дне Средиземного моря. Пилот «Мерседеса» отреагировал на это, призвав общественность немедленно решать проблемы с загрязнением мирового океана.



«Это ужасающе, как долго мы можем продолжать игнорировать загрязнение в океанах. Нам нужно отреагировать немедленно», — написал Хэмилтон.

Напомним, чемпионат мира Формулы-1 стартует уже завтра, 3 июля, на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.