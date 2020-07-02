«Мерседес» показал вживую обновлённую чёрную ливрею

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» опубликовала видеоролик, в котором впервые показала, как вживую выглядит новая чёрная ливрея их болидов Формулы-1 сезона-2020.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Mercedes-AMG F1.

«Мерседес» решил отказаться от традиционной «серебряной» ливреи, чтобы тем самым привлечь дополнительное внимание болельщиков к проблемам расового неравенства в мире. Команда пришла к такому решению после телефонного разговора Льюиса Хэмилтона с Тото Вольфом, в котором шестикратный чемпион мира предположил, что «Мерседес» должен активнее участвовать в кампании поддержки. Кроме того, «Мерседес» изменил цвет гоночных комбинезонов Хэмилтона и его напарника Валттери Боттаса. Претерпят изменения и дизайны шлемов обоих боевых пилотов «Мерседеса».