«Мерседес» показал вживую обновлённую чёрную ливрею

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» опубликовала видеоролик, в котором впервые показала, как вживую выглядит новая чёрная ливрея их болидов Формулы-1 сезона-2020.
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Mercedes-AMG F1.
«Мерседес» решил отказаться от традиционной «серебряной» ливреи, чтобы тем самым привлечь дополнительное внимание болельщиков к проблемам расового неравенства в мире. Команда пришла к такому решению после телефонного разговора Льюиса Хэмилтона с Тото Вольфом, в котором шестикратный чемпион мира предположил, что «Мерседес» должен активнее участвовать в кампании поддержки. Кроме того, «Мерседес» изменил цвет гоночных комбинезонов Хэмилтона и его напарника Валттери Боттаса. Претерпят изменения и дизайны шлемов обоих боевых пилотов «Мерседеса».
- 2 июля 2020
-
14:26
-
14:00
-
13:32
-
13:18
-
12:28
-
11:46
-
11:30
-
11:15
-
09:52
-
09:30
-
08:49
-
00:49
- 1 июля 2020
-
23:57
-
22:45
-
21:02
-
20:04
-
18:57
-
17:16
-
15:41
-
15:28
-
14:58
-
14:35
-
13:42
-
12:04
-
10:46
-
09:57
-
08:53
-
00:27
- 30 июня 2020
-
23:58
-
22:58
-
21:48
-
20:39
-
19:58
-
18:52
-
18:37