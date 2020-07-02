Источник: все гонщики Формулы-1 присядут на колено на Гран-при Австрии

Пилоты Формулы-1 договорились о том, что все вместе присядут на одно колено на стартовой решётке перед гонкой Гран-при Австрии, утверждает Daily Mail со ссылкой на собственные источники. Тем самым гонщики Формулы-1 поддержат движение Black Lives Matter, борющееся с проявлениями расового неравенства по отношению к афроамериканцам. Акция с участием пилотов произойдёт до или после исполнения гимна Австрии.



Ранее гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что пилоты обсудят, будут ли они проводить подобную акцию, но если она будет проведена, то с участием всех гонщиков.



Схожие акции уже провели футболисты английской Премьер-лиги и многие другие профессиональные спортсмены.



Старт гонки Гран-при Австрии Формулы-1 запланирован на 16:10 5 июля.