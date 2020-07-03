Формула-1. Гран-при Австрии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
Сегодня, 3 июля, на стационарной трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге состоятся пятничные тренировки первого этапа сезона-2020 Формулы-1 — Гран-при Австрии. Первая сессия свободной практики стартует в 12:00 мск, вторая начнётся в 16:00.
Австрийский этап Формулы-1 откроет сезон, который должен был стартовать ещё в марте в Австралии, однако из-за эпидемии коронавируса целый ряд Гран-при был перенесён или отменён. «Ред Булл Ринг» примет два этапа Формулы-1 подряд.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Австрии Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Австрии Формулы-1
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